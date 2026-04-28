Kaip Lrytas sužinojo Alytaus apskrities VPK, pranešimas apie avariją varėnos r., Merkinės seniūnijoje, kelyje Markinė - Alytus, gautas apie 14 val. 40 min. Buvo pranešta, kad ties Kurmiškės kaimu susidūrė lengvasis automobilis ir sunkvežimis.
Pasak pranešimo, lengvojo automobilio vairuotojas kraujuoja, jam reikia medikų pagalbos.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad nukentėjo automobilio „Toyota“ vairuotojas. Jo automobilis smarkiai suniokotas.
Greitosios pagalbos medikai vyrą išvežė į ligoninę.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
