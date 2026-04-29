Dėl pažeisto dujų vamzdžio daugiabutyje Vilniuje buvo evakuota 17 žmonių

2026 m. balandžio 29 d. 11:20
Dėl pažeisto dujų vamzdžio daugiabutyje Vilniuje į aplinką pradėjus veržtis dujoms, ugniagesiai iš pastato antradienį evakavo 17 gyventojų.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, balandžio 28 d. apie 19 val. 26 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Vytenio g. Buvo gautas pranešimas, kad girdisi čirškėjimo garsas, bute daug dūmų.
Atvykus ugniagesiams, penkių aukštų daugiabučio buto virtuvėje atviro degimo nebuvo, jautėsi svilėsio kvapas.
Atitraukus viryklę veržėsi dujos.
Buvo evakuota 17 žmonių iš 1–4 aukštų. Užsukus dujas ir atjungus elektrą budėta kol atvyko dujų avarinė tarnyba, „Grindos“ ir ESO darbuotojai.
Dujų avarinės darbuotojai nustatė, kad bute elektros instaliacijos gedimas.
ESO darbuotojai nustatė, kad netvarkinga buto elektros instaliacija, dėl to elektros įtampa patenka ant dujų vamzdžio. Dėl pažeistos dujų žarnos veržėsi dujos.
ESO darbuotojai bute atjungė automatinį elektros jungiklį. Su ESO darbuotojais patikrinta kiti butai, gedimų nenustatyta. Išvėdintos patalpos. Po to gyventojams leista grįžti į patalpas.
