Elektriniu dviračiu važiavę du nepilnamečiai Vilniuje atsitrenkė į automobilį – prireikė medikų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 28 d. apie 16 val. 15 min. Vilniuje, Bajorų Sodų g., elektrinis dviratis „Contoura“, vairuojamas nepilnamečio (gim. 2012 m.), kartu su kuriuo tuo pačiu dviračiu važiavo kitas nepilnametis (gim. 2012 m.), sukdamas į kairę, susidūrė su automobiliu „Toyota Yaris“, kurį vairavo vyras (gim. 2002 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo dviračio vairuotojas ir keleivis, jiems prireikė greitosios pagalbos medikų paslaugų.
Suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, abu nepilnamečiai gydomi ambulatoriškai.
Susiję straipsniai
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
