Sunkvežimio ir lengvojo automobilio susidūrimas Vilniuje sukėlė spūstis

2026 m. balandžio 29 d. 12:45
Lrytas.lt
Vilniuje prieš pat vidurdienį susidūrę sunkvežimis ir lengvasis automobilis sukėlė transporto spūstis judrioje gatvėje. Pranešta, kad lengvajame automobilyje yra kūdikis ir vaikas.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pranešimas apie avariją Savanorių pr. balandžio 29 d. gautas apie 11 val. 57 min. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis.
Pasak pranešimo, lengvajame automobilyje yra kūdikis ir 8 metų vaikas.
Gavus šį pranešimą į avarijos vietą nuskubėjo policijos pareigūnai, nusiųsti ir medikai apžiūrėti vaikų.
Navigacijos programėlęs „Waze“ duomenimis, avarija sukėlė spūstis judriame Savanorių pr. Jos nusdriekė važiuojant miesto centro link.
Įvykis tiriamas.
