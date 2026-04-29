Ugniagesiai perspėja ir pataria: ličio jonų baterijų gaisrų rizika nemažėja, štai kaip saugotis nelaimių

Priešgaisrinės priežiūros specialistai įspėja, kad netinkamai naudojamos, pažeistos ar perkaitusios ličio jonų baterijos gali užsidegti ir sukelti intensyvius, greitai plintančius gaisrus, keliančius grėsmę tiek žmonių saugumui, tiek turtui.
Tarnybos duomenimis, 2021–2025 m. elektriniai paspirtukai sukėlė 32 gaisrus. Šį pavasarį jau užfiksuotas 1 incidentas, kai Šiauliuose į konteinerį įdėtas paspirtukas užsidegė – apdegė jo baterija ir korpusas, apsilydė galinis ratas, aprūko konteineris. Šiais metais taip pat užfiksuoti 7 incidentai, kurių metu užsidegė skirtingi įrenginiai su ličio jonų baterijomis. Antradienį viename Vilniaus daugiabučių sprogo spintoje buvusi nešiojamo pakrovėjo išorinė baterija.
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros specialistai atkreipia dėmesį, kad šiuolaikiniuose įrenginiuose, prietaisuose (pvz.: elektriniai paspirtukai, dviračiai, riedžiai, mobilieji telefonai ir pan.) yra naudojamos ličio jonų baterijos, kurių sukeliami gaisrai yra pavojingi, nes išplinta labai greitai, gaisro pradžia gali priminti sprogimą.
„Jų degimas yra specifinis – intensyvus, sunkiai gesinamas, o gaisras gali plisti itin greitai. Didžiausią pavojų kelia pažeistos, netinkamai įkraunamos ar perkaitusios baterijos“, – atkreipia dėmesį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas.
Specialistai pabrėžia, kad tinkamai naudojamos ličio jonų baterijos yra saugios, tačiau riziką didina mechaniniai pažeidimai, netinkamas įkrovimas ar per intensyvus naudojimas.
Pagrindiniai požymiai, kad ličio baterija gali užsidegti yra šie: baterija yra išsipūtusi (tiek el. paspirtukų, tiek įkrovimo įrenginių), matomi mechaniniai pažeidimai (pažeistas korpusas, deformacijos), įkraunant labai stipriai kaista, kibirkščiuoja, skleidžia specifinį degėsių, plastiko kvapą.
Pastebėjus tokius požymius, įrenginio naudoti nerekomenduojama.
Ką daryti, jeigu užsidegė įrenginys su ličio jonų baterija?
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekspertai nurodo, jog jei paspirtukas užsidegė krovimo metu, pirmiausia jį reikia atjungti nuo elektros tinklo ir kviesti ugniagesius gelbėtojus. Svarbu žinoti, kad degimo metu išsiskiria pavojingi dūmai, galintys pakenkti sveikatai. Jei yra galimybė, degantį įrenginį reikėtų patraukti kuo toliau nuo degių medžiagų, taip sumažinant gaisro plitimo riziką.
Jei nėra pavojaus nudegti ar patirti elektros smūgį, paspirtuką galima bandyti gesinti pačiam. Tam tinka įvairūs gesintuvai – jie gali neužgesinti pačios baterijos, tačiau padės užgesinti aplink esančias degias medžiagas. Rekomenduojama namuose turėti gesintuvą, skirtą elektros prietaisams, bei nedegų audeklą.
Jeigu mikrojudumo priemonė užsidegė važiuojant, būtina kuo greičiau saugiai sustoti ir, jei įmanoma, ją bandyti gesinti turimomis priemonėmis.
Svarbu nenumesti degančio paspirtuko šalia degių medžiagų ar pastato sienos.
Mobiliojo telefono ar nešiojamojo kompiuterio gaisrą puikiai galima užgesinti įdėjus įrenginius į indą su vandeniu.
Specialistai taip pat įspėja, kad ličio baterijos gali pakartotinai užsidegti net ir po gaisro – per tam tikrą laiką (iki 12 val.), todėl gyventojams patariama nepalikti tokių įrenginių, prietaisų be priežiūros.
Svarbiausi patarimai, kaip saugiai eksploatuoti įrenginius, priemones su ličio jonų baterijomis
Nelaikykite ir nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių šalia degių medžiagų ar daiktų, medinių pastatų, koridoriuose, laiptinėse bei kituose iš pastato išeiti skirtuose keliuose.
Nekraukite elektrinių mikrojudumo priemonių uždengus jų aušinimo angas, taip pat ten, kur šias priemones tiesiogiai gali paveikti saulės spinduliai ar aukšta temperatūra.
Nenaudokite įkroviklių, kurių laidai yra pažeisti, susidėvėję ar per daug kaista.
Įrenginius įkraukite tik gamykliniais tam gaminiui skirtais originaliais įkrovikliais ir, laikantis gamintojo nurodyto įkrovimo režimo, nepalikite krautis per naktį.
Nepalikite įkraunamos priemonės, įrenginio be priežiūros.
Jei baterija išsipūtė, kaista ar skleidžia keistą kvapą – skubiai ją utilizuokite.
Senas baterijas išmeskite tik į tam skirtas specializuotas vietas (vien Vilniaus mieste yra daugiau nei 1 200 specializuotų vietų, kur gyventojai gali patogiai priduoti baterijas ir smulkią elektroniką).
Nenaudojant elektrinių mikrojudumo priemonių, išjungti baterijas.
Elektrines mikrojudumo priemones laikykite patalpose, turinčiose dūmų detektorius ar gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą.
Kilus gaisrui, pirmiausia, skambinkite 112, tik po to, įvertinus, ar aplinkybės yra saugios, bandykite priemonę gesinti patys (naudojant tam skirtus gesintuvus ir pan.).
