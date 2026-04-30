Išsiblaškiusios Šilutės gyventojos „Volkswagen“ nuskendo Šyšos upėje

Incidentas apie 17 val. įvyko Rusnės g. Namo grįžusi moteris kieme pastatė automobilį, tačiau, panašu, pamiršo užtraukti rnakinį stabdį.
Kai moteris nuėjo namo, automobilis pamažu pradėjo riedėti ir galiausiai atsidūrė čia pat esančioje Šyšos upėje.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai automobilį jau rado gerokai panirusį po vandeniu.
Jį ištraukti nebuvio labai lengva, kadangi mašina pradėjo kabintis už upės dunge gulinčių kliučių.
Galiausiai vis dėlto automobilis buvo ištrauktas ir grąžintas šeimininkei.
gelbėjimo operacijaŠilutėVolkswagen
Rodyti daugiau žymių