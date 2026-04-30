Išsiblaškiusios Šilutės gyventojos „Volkswagen“ nuskendo Šyšos upėje

2026 m. balandžio 30 d. 20:51
Didelis būrys smalsuolių ketvirtadienio pavakare Šilutės senamiestyje stebėjo, kaip ugniagesiai iš Šyšos upės traukia išsiblaškiusios gyventojos automobilį „Volkswagen“.
Incidentas apie 17 val. įvyko Rusnės g. Namo grįžusi moteris kieme pastatė automobilį, tačiau, panašu, pamiršo užtraukti rnakinį stabdį.
Kai moteris nuėjo namo, automobilis pamažu pradėjo riedėti ir galiausiai atsidūrė čia pat esančioje Šyšos upėje.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai automobilį jau rado gerokai panirusį po vandeniu.
Jį ištraukti nebuvio labai lengva, kadangi mašina pradėjo kabintis už upės dunge gulinčių kliučių.
Galiausiai vis dėlto automobilis buvo ištrauktas ir grąžintas šeimininkei.
