Kėdainių r. išgelbėta į emocinę krizę patekusi moteris

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, balandžio 29 d. apie 20 val. 40 min. Kėdainių ugniagesiai buvo iškviesti į Surviliškio seniūniją, Surviliškio miestelį, Kalno g.
Buvo gautas moters pranešimas, kad ji laiko savo draugę, kuri yra vandenyje Nevėžio upėje, sunku išlaikyti.
Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu, čia rasta į Nevėžio upę iki juosmens įbridusi moteris, kuri turėjo suicidinių minčių. Moterį laikė jos draugė. Moteris iškelta į krantą.
