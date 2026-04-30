Lietuvos dienaNelaimės

Kėdainių r. išgelbėta į emocinę krizę patekusi moteris

2026 m. balandžio 30 d. 08:09
Lrytas.lt
Kėdainių rajone į emocinę krizę patekusią moterį gelbėjo jos draugė ir ugniagesiai.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, balandžio 29 d. apie 20 val. 40 min. Kėdainių ugniagesiai buvo iškviesti į Surviliškio seniūniją, Surviliškio miestelį, Kalno g.
Buvo gautas moters pranešimas, kad ji laiko savo draugę, kuri yra vandenyje Nevėžio upėje, sunku išlaikyti.
Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu, čia rasta į Nevėžio upę iki juosmens įbridusi moteris, kuri turėjo suicidinių minčių. Moterį laikė jos draugė. Moteris iškelta į krantą.
gelbėjimo operacijaKėdainių rajonasugniagesiai
