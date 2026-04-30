Po susidūrimo su sunkvežimiu Kauno prieigose „Toyota“ išvertė autolaužyno tvorą

Avarija įvyko kelyje A1 (Vilnius - Kaunas) Kauno prieigose. Kaip Lrytas sužinojo Kauno apskrities policijoje, balandžio 29 d. apie 16 val. 10 min. Kauno r., Biruliškių kaime, automobilis „Toyota“, vairuojamas vyro (gim. 1976 m.), susidūrė su sunkiasvore transporto priemone, vairuojama kito vyro (gim. 1973 m.).
Susidūrimo metu kliudytas atitvaras, kelio ženklas ir tvora.
Iš Lrytas skaitytojų įvykio vietoje darytų nuotraukų matyti, kad automobilis „Toyota“ trenkėsi į autolaužyno tvorą ir ją išvertė.
Įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai išsiaiškino, kad žmonės nenukentėjo, abu vairuotojai blaivūs.
Įvykio vietoje vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaracijas.
