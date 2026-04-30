Po susidūrimo su sunkvežimiu Kauno prieigose „Toyota“ išvertė autolaužyno tvorą

2026 m. balandžio 30 d. 15:01
Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo trečiadienį Kauno prieigose susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui. Po susidūrimo lengvasis automobilis dar išvertė autolaužyno tvorą.
Avarija įvyko kelyje A1 (Vilnius - Kaunas) Kauno prieigose. Kaip Lrytas sužinojo Kauno apskrities policijoje, balandžio 29 d. apie 16 val. 10 min. Kauno r., Biruliškių kaime, automobilis „Toyota“, vairuojamas vyro (gim. 1976 m.), susidūrė su sunkiasvore transporto priemone, vairuojama kito vyro (gim. 1973 m.).
Susidūrimo metu kliudytas atitvaras, kelio ženklas ir tvora.
Lrytas skaitytojų įvykio vietoje darytų nuotraukų matyti, kad automobilis „Toyota“ trenkėsi į autolaužyno tvorą ir ją išvertė.
Sunkvežimio ir lengvojo automobilio susidūrimas Vilniuje sukėlė spūstis

Ryto avarija Vilniaus r.: tarnybas iškvietė išmanusis laikrodis, yra sužeistų

Ankstų ketvirtadienio rytą po susidūrimo su mikroautobusu greta Vilniaus nuo kelio nuskriejo BMW

Įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai išsiaiškino, kad žmonės nenukentėjo, abu vairuotojai blaivūs.
Įvykio vietoje vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaracijas.
