Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje pranešimas apie avariją Užuežerės kaime (Sudervės seniūnija) balandžio 30 d. gautas apie 7 val. 41 min. Pagalbos tarnybos pranešimą apie nelaimę gavo iš vieno avarijos dalyvio išmaniojo laikrodžio.
Pirminiais duomenimis, Maišiagalos g. susidūrus dviem lengviesiems automobiliams („Lexus“ ir „Toyota“) nukentėjo maždaug 40 metų vyras ir moteris.
Pareigūnai buvo informuoti, kad vienas žmogus prispaustas, tad į avarijos vietą nusiųsti ne tik policijos patruliai su greitosios pagalbos medikais, bet ir ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus gelbėtojams, viename automobilyje buvo užspausta moteris. Ugniagesiai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą, ją išlaisvino ir perdavė greitosios pagalbos medikams.
Moteris išvežta į ligoninę. Kitame automobilyje nukentėjo vyras ir vaikas. Medikai juos apžiūrėjo ir pagalbą suteikė įvykio vietoje, į ligoninę vežti jų neprireikė.
Liudininkai praneša, kad kelio atkarpa tarp Sudervės ir Maišiagalos, kur įvyko avarija, buvo kuriam laikui uždaryta.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniaus rajonasautomobilių susidūrimas
