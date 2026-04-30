Lietuvos dienaNelaimės

Vilkaviškio rajone liepsnojo namas, apdegė jo savininkas

2026 m. balandžio 30 d. 11:44
Vilkaviškio rajone trečiadienį užsidegė namas, apdegė jo savininkas, pranešė ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 19 val. 49 min. pranešta, kad Klausučių seniūnijoje, Daržininkų kaime, Gėlių gatvėje, dega gyvenamasis namas.
Taip pat nurodyta, kad kaimynas tikrina, ar pastato viduje yra žmonių.
Atvykus ugniagesiams, degė medinio priestato siena, iš po namo stogo rūko dūmai. Gaisro metu apdegė dalis medinio priestato sienų, dalis stogo konstrukcijų, nuardyta dalis stogo dangos.
Susiję straipsniai
Per incidentą Klaipėdoje ugniagesiai išgelbėjo senyvą moterį

Per incidentą Klaipėdoje ugniagesiai išgelbėjo senyvą moterį

Kelyje Šilalė – Tauragė degė sunkvežimis, kelias buvo uždarytas

Kelyje Šilalė – Tauragė degė sunkvežimis, kelias buvo uždarytas

Ugniagesiai perspėja ir pataria: ličio jonų baterijų gaisrų rizika nemažėja, štai kaip saugotis nelaimių

Ugniagesiai perspėja ir pataria: ličio jonų baterijų gaisrų rizika nemažėja, štai kaip saugotis nelaimių

Iki ugniagesių atvykimo kaimynas išvedė į lauką namo savininką (gim. 1970 m.), kuris buvo apdegęs rankas ir drabužius, buvo kruvinas, prisikvėpavęs dūmų. Atvykę medikai ir policijos pareigūnai agresyvų vyrą išvežė į gydymo įstaigą.
Name dūmų detektoriaus nebuvo.
