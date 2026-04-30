Vilkaviškio rajone liepsnojo namas, apdegė jo savininkas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 19 val. 49 min. pranešta, kad Klausučių seniūnijoje, Daržininkų kaime, Gėlių gatvėje, dega gyvenamasis namas.
Taip pat nurodyta, kad kaimynas tikrina, ar pastato viduje yra žmonių.
Atvykus ugniagesiams, degė medinio priestato siena, iš po namo stogo rūko dūmai. Gaisro metu apdegė dalis medinio priestato sienų, dalis stogo konstrukcijų, nuardyta dalis stogo dangos.
Iki ugniagesių atvykimo kaimynas išvedė į lauką namo savininką (gim. 1970 m.), kuris buvo apdegęs rankas ir drabužius, buvo kruvinas, prisikvėpavęs dūmų. Atvykę medikai ir policijos pareigūnai agresyvų vyrą išvežė į gydymo įstaigą.
Name dūmų detektoriaus nebuvo.