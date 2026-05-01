Dramatiškas iš ligoninės pabėgusio vyro sulaikymas Klaipėdoje: bėglys pasipriešino ir netrukus mirė ant medikų rankų

Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 30 d. apie 11 val. 55 min. Klaipėdoje, Malūno Tvenkinio g., sulaikant iš psichiatrinės ligoninės pasišalinusį vyrą (gim. 1968 m.), šis lazda trenkė ir sužalojo tarnybos metu uniformuotą Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos m. PK pareigūnę (gimusi 1991 m.).
Pareigūnė, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Nepaisant pasipriešinimo, vyras buvo sulaikytas, tačiau į ligoninę jo nespėta grąžinti Apie 12 val. 45 min. jis mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl pasipriešinimo pareigūnams ir mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslią mirties priežastį.
