Lietuvos dienaNelaimės

Dramatiškas iš ligoninės pabėgusio vyro sulaikymas Klaipėdoje: bėglys pasipriešino ir netrukus mirė ant medikų rankų

2026 m. gegužės 1 d. 08:20
Lrytas.lt
Klaipėdoje iš psichiatrinės ligoninės pabėgusio vyro sulaikymas baigėsi tragiškai. Vyriškis iš pradžių pasipriešino policijos pareigūnams ir netrukus mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 30 d. apie 11 val. 55 min. Klaipėdoje, Malūno Tvenkinio g., sulaikant iš psichiatrinės ligoninės pasišalinusį vyrą (gim. 1968 m.), šis lazda trenkė ir sužalojo tarnybos metu uniformuotą Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos m. PK pareigūnę (gimusi 1991 m.).
Pareigūnė, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Nepaisant pasipriešinimo, vyras buvo sulaikytas, tačiau į ligoninę jo nespėta grąžinti Apie 12 val. 45 min. jis mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl pasipriešinimo pareigūnams ir mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslią mirties priežastį.
mirė vyrassulaikymaspasipriešinimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.