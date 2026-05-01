Lietuvos dienaNelaimės

Gesindami degančią miško paklotę Vilniaus pakraštyje ugniagesiai rado žmogaus kūną

2026 m. gegužės 1 d. 17:46
Lrytas.lt
Vilniaus pakraštyje atvykę gesinti degančios miško paklotės, ugniagesiai čia aptiko žuvusio žmogaus kūną.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie kilusį gaisrą Kirtimų g. gegužės 1 d. gautas apie 15 val. 40 min.
Atvykę ugniagesiai čia rado atskirais židiniais degančią miško paklotę.
Gesindami gaisrą ugniagesiai aptiko ir žuvusio žmogaus kūną. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos pareigūnai ir ekspertai.
Susiję straipsniai
Vilkaviškio rajone liepsnojo namas, apdegė jo savininkas

Vilkaviškio rajone liepsnojo namas, apdegė jo savininkas

Per gaisrą Skuodo r. žuvo moteris

Per gaisrą Skuodo r. žuvo moteris

Didelis gaisras siaubė namą Vilniaus pakraštyje

Didelis gaisras siaubė namą Vilniaus pakraštyje

Apie 16 val. 38 min. gaisras likviduotas.
Žmogus žuvo gaisre ar mirė anksčiau ir dėl kokių priežasčių jis mirė, kol kas nežinoma.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
žuvo žmogusGaisrasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.