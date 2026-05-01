Gesindami degančią miško paklotę Vilniaus pakraštyje ugniagesiai rado žmogaus kūną

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie kilusį gaisrą Kirtimų g. gegužės 1 d. gautas apie 15 val. 40 min.
Atvykę ugniagesiai čia rado atskirais židiniais degančią miško paklotę.
Gesindami gaisrą ugniagesiai aptiko ir žuvusio žmogaus kūną. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos pareigūnai ir ekspertai.
Apie 16 val. 38 min. gaisras likviduotas.
Žmogus žuvo gaisre ar mirė anksčiau ir dėl kokių priežasčių jis mirė, kol kas nežinoma.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
