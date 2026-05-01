Tragiškai pasibaigusi migrantų kelionė per Lietuvą: vyras ir moteris mirė, du ligoninėje, dar 6 sulaikyti

Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 30 d. apie 8 val. 17 min. Vilkaviškio r., Rūkštėnų kaime, pamiškėje rasti mirusių nenustatytos tapatybės apie 30–35 metų amžiaus vyro bei moters kūnai be išorinių smurto požymių.
Įvykio vietoje taip pat sulaikyti 8 neteisėti migrantai (7 vyrai ir 1 moteris), be asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų.
Du iš sulaikytųjų apžiūrai pristatyti į ligoninę. Dar šeši migrantai perduoti VSAT pareigūnams.
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
Dėl dviejų migrantų mirties nusikaltimas kol kas neįtariamas, tad pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Migrantų kelionės keičiasi
Marijampolės apskrities VPK atstovė Ieva Petrulevičienė Lrytas sakė, kad apie migrantus pamiškėje pareigūnus informavo pravažiuojantys žmonės pagalbos numeriu 112.
„Pirminiais duomenimis, pravažiuojantys žmonės paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą, kad pakelėje gali būti neteisėti migrantai“, – sakė policijos atstovė.
Atvykus pareigūnams, informacija pasitvirtino.
Kaip Lrytas informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Ligoninėje apžiūrėjus du čia atvežtu smigrantus, jų sveikatai ir gyvybei pavojaus nenustatyta, tad abu irgi perduoti pasieniečiams.
„Dokumentų nei vienas iš aštuonių sulaikytų migrantų neturi, jie prisistato Etiopijos, Alžyro, Jemeno, Egipto ir Eritrėjos piliečiais“, – Lrytas sakė G. Mišutis.
Manoma, kad migrantai iki Vilkaviškio rajone atkeliavo vadinamuoju „latvišku keliu“ – visų pirma iš Baltarusijos nelegaliai pateko į Latviją ir tuomet jau nelegaliai bandė pasiekti Vakarų Europą keliaudami per Lietuvą.
Rūkštėnų kaimas, kuriame rasta ši migrantų grupė, yra keliolika kilometrų nuo Lenkijos sienos. Vedlių kartu su jais nebuvo.
Pasieniečiai pastebi, kad jei anksčiau migrantus nelegalios migracijos organizatoriai stengdavo kuo greičiau pergabenti per Lietuvą, tai dar dabar ši kelionė vengiant sulaikymų fragmentuojasi ir ilgėja. Vedliai migrantus gabena etapais, aplinkkeliais, daro lankstus, ties Lenkijos sieną paleidžia juos pėsčiomis, o vėliau sėkmingai atsidūrusius kaimyninėje valstybėje vėl susirenka.
Neatmetama, kad ir ši migrantų grupė iki Lenkijos turėjo eiti pėsčiomis.
Latvija patiria milžinišką spaudimą
Pasak G. Mišučio, sulaikytieji migrantai laikinai bus apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre, o vėliau surinkus reikiamus įrodymus – perduoti Latvijai.
Kol kas nėra jokių duomenų, kad šis migrantų srautas per Lietuvą galėtų mažėti.
„Latvija patiria didžiulį spaudimą iš Baltarusijos pusės. Vien per praėjusią parą jų pasieniečiai apgręžė 123 žmones, iš Baltarusijos nelegaliai bandžiusius patekti į Europos Sąjungą. Šiemet per keturis mėnesius tokių apgręžimų Latvijoje jau būta apie du tūkstančius“, – sakė G. Mišutis.
Tuo tarpu Lietuvos pareigūnai savo ruožtu latviams šiemet yra grąžinę dar apie 500 migrantų, per mūsų šalį iš Latvijos keliavusių į Vakarų Europą.
mirė vyrasmirė moterismigrantai
Rodyti daugiau žymių