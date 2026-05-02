Per avarijas Širvintų ir Trakų rajonuose nukentėjo du motociklininkai

2026 m. gegužės 2 d. 09:40
Lrytas.lt
Du motociklininkai buvo sužaloti penktadienį per avarijas, įvykusias Širvintų ir Trakų rajonuose.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 1 d. apie 18 val. 45 min. Širvintų r., Musninkų seniūnijoje, Taučiulių kaime, Liepų g., vyras (gim. 1960 m.), vairuodamas motociklą „Yamaha“, galimai jo nesuvaldė, nukrito ir susižalojo.
Motociklo vairuotojas dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Surinkta įvykio medžiaga.
Gegužės 1 d. apie 18 val. 56 min. Trakų r., Lentvaryje, Gėlių g., susidūrė automobilis „Jeep Compass“, vairuojamas moters (gimusi 2002 m.), ir motociklas „Kawasaki“, vairuojamas vyro (gim. 1985 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
