Prienų r. į tvenkinį nugrimzdusiame automobilyje rastas vyro kūnas

Apie nelaimę ankstų šeštadienio rytą pranešė Policijos departamentas.
Kaip rašoma Policijos pranešime, gegužės 2 d. apie 5 val. 33 min. Prienų r., Jiezne, Kauno g., namų valdoje, rastas į kūdrą įvažiavęs ir nugrimzdęs į dugną automobilis „Volvo V60“.
Nuskendusiame automobilyje rastas mirusio vyro (g. 1968 m.) kūnas.
Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
