Prienų r. į tvenkinį nugrimzdusiame automobilyje rastas vyro kūnas

2026 m. gegužės 2 d. 08:07
Prienų policijos pareigūnai aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet tvenkinyje nuskendus automobiliui, jo viduje rastas žuvęs vyras.
Apie nelaimę ankstų šeštadienio rytą pranešė Policijos departamentas. 
Kaip rašoma Policijos pranešime, gegužės 2 d. apie 5 val. 33 min. Prienų r., Jiezne, Kauno g., namų valdoje, rastas į kūdrą įvažiavęs ir nugrimzdęs į dugną automobilis „Volvo V60“.
Nuskendusiame automobilyje rastas mirusio vyro (g. 1968 m.) kūnas.
Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
kūdraVolvo V60žuvo vyras
