Košmaras Vilniaus daugiabutyje: viename bute rasti trys kūnai – policija pradėjo tyrimą

2026 m. gegužės 2 d. 16:13
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet viename bute buvo rasti trys lavonai. Pasak pareigūnų, butas panašus į landynę.
Pranešimas apie viename Šaltkalvių g. daugiabutyje rastą vyro lavoną gegužės 2 d. gautas apie 14 val. 25 min. Pranešėjas sakė, kad jis yra mirusiojo artimasis.
Pasak pranešėjo, jis atvyko į vyriškio butą ir rado jį mirusį.
Į įvykio vietą atvyko keli policijos ekipažai, iškviesti ekspertai.

Vilniuje įtariamasis suniokojo tris automobilius: pradėtas ikiteisminis tyrimas

Kaimynų apklausą pradėję pareigūnai greitai išsiaiškino, kad miręs vyras vartojo narkotikus. Tačiau ar jo mirties priežastis yra perdozavimas, iš pradžių buvo neaišku.
Pasak pareigūnų, mirusio vyro butas yra labai netvarkingas, netrukus po kūno suradimo pradėta jo apžiūrą. 
„Įdėmiai patikrinus butą, jame iš viso rasti trys mirę žmonės“, – apie 17 val. 10 min. Lrytas sakė pareigūnai.
Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūnų neaptikta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas. Visi trys mirusieji vartojo narkotikus.
Susiję straipsniai
Tragiškai pasibaigusi migrantų kelionė per Lietuvą: vyras ir moteris mirė, du ligoninėje, dar 6 sulaikyti

Tragiškai pasibaigusi migrantų kelionė per Lietuvą: vyras ir moteris mirė, du ligoninėje, dar 6 sulaikyti

Dramatiškas iš ligoninės pabėgusio vyro sulaikymas Klaipėdoje: bėglys pasipriešino ir netrukus mirė ant medikų rankų

Dramatiškas iš ligoninės pabėgusio vyro sulaikymas Klaipėdoje: bėglys pasipriešino ir netrukus mirė ant medikų rankų

Rokiškio r. medikams nepavyko atgaivinti staiga suneglavusio vyro – konstatuota mirtis

Rokiškio r. medikams nepavyko atgaivinti staiga suneglavusio vyro – konstatuota mirtis

Butas, kuriame rasti kūnai, yra panašus į landynę. Tai ir paaiškina faktą, kad mirusieji rasti pareigūnams ne iš karto užėjus į butą, o tik gerai viską patikrinus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Tikslias žmonių mirties priežastis turės nustatyti teismo medicinos ekspertai.
