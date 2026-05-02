Košmaras Vilniaus daugiabutyje: viename bute rasti trys kūnai – policija pradėjo tyrimą

Pranešimas apie viename Šaltkalvių g. daugiabutyje rastą vyro lavoną gegužės 2 d. gautas apie 14 val. 25 min. Pranešėjas sakė, kad jis yra mirusiojo artimasis.
Pasak pranešėjo, jis atvyko į vyriškio butą ir rado jį mirusį.
Į įvykio vietą atvyko keli policijos ekipažai, iškviesti ekspertai.
Kaimynų apklausą pradėję pareigūnai greitai išsiaiškino, kad miręs vyras vartojo narkotikus. Tačiau ar jo mirties priežastis yra perdozavimas, iš pradžių buvo neaišku.
Pasak pareigūnų, mirusio vyro butas yra labai netvarkingas, netrukus po kūno suradimo pradėta jo apžiūrą.
„Įdėmiai patikrinus butą, jame iš viso rasti trys mirę žmonės“, – apie 17 val. 10 min. Lrytas sakė pareigūnai.
Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūnų neaptikta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas. Visi trys mirusieji vartojo narkotikus.
Butas, kuriame rasti kūnai, yra panašus į landynę. Tai ir paaiškina faktą, kad mirusieji rasti pareigūnams ne iš karto užėjus į butą, o tik gerai viską patikrinus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Tikslias žmonių mirties priežastis turės nustatyti teismo medicinos ekspertai.
