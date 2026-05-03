Per avariją Vilniuje nukentėjo motociklininkas

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pranešimas apie avariją Pilaitės pr. gegužės 3 d. gautas apie 14 val. 16 min. Buvo pranešta, kad susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas, reikia medikų pagalbos.
Pareigūnams atvykus į avarijos vietą paaiškėjo, kad su motociklu susidūrė automobilis „Volvo“.
Pirminiais duomenimis, motociklininkas patyrė kojos traumą. Sąmonės jis neprarado.
Motociklininką greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
Pasak pareigūnų, abu vairuotojai buvo blaivūs.
Policija pradėjo įvykio tyrimą ir aiškinasi avarijos aplinkybes.
