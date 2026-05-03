Lietuvos dienaNelaimės

Per avariją Vilniuje nukentėjo motociklininkas

2026 m. gegužės 3 d. 15:18
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo sekmadienį Vilniuje susidūrus lengvajam automobiliui ir motociklui. 
Daugiau nuotraukų (4)
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pranešimas apie avariją Pilaitės pr. gegužės 3 d. gautas apie 14 val. 16 min. Buvo pranešta, kad susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas, reikia medikų pagalbos.
Pareigūnams atvykus į avarijos vietą paaiškėjo, kad su motociklu susidūrė automobilis „Volvo“.
Pirminiais duomenimis, motociklininkas patyrė kojos traumą. Sąmonės jis neprarado.
 
Motociklininką greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
Pasak pareigūnų, abu vairuotojai buvo blaivūs.
Susiję straipsniai
Tragiška motociklų sezono pradžia Klaipėdoje: žuvo motociklininkė

Tragiška motociklų sezono pradžia Klaipėdoje: žuvo motociklininkė

Neatidus vairuotojas Panevėžyje sukėlė avariją, per kurią nukentėjo motociklininkas

Neatidus vairuotojas Panevėžyje sukėlė avariją, per kurią nukentėjo motociklininkas

Per automobilio BMW ir motociklo susidūrimą Kaune nukentėjo du žmonės

Per automobilio BMW ir motociklo susidūrimą Kaune nukentėjo du žmonės

Policija pradėjo įvykio tyrimą ir aiškinasi avarijos aplinkybes.
avarijaVilniusnukentėjo motociklininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.