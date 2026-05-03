Vilniaus policijos žinia apie viename Vilniaus bute rastus tris kūnus: dviejų mirusių tapatybės nežinomos

Kaip jau skelbė Lrytas, gegužės 2 d. apie 14 val. 20 min. policijai buvo pranešta, kad Vilniuje, Šaltkalvių g. esančio daugiabučio bute pranešėjas aptiko mirusio giminaičio kūną.
Atvykę pareigūnai greitai išsiaiškino,kad vyras vartojo narkotikus.
Butas, kuriame rastas kūnas, panašus į landynę, suverstas, netvarkingas. Pareigūnams kilo įtarimų, kad jame gali būti ir daugiau mirusių žmonių.
Viską gerai apžiūrėjus, įtarimai pasitvirtino. Bute buvo rasti dar dviejų mirusių vyrų kūnai.
Vyrų mirties laikas ir mirties priežastis kol kas nežinoma. Tai turėtų nustatyti teismo medicinos ekspertai.
Tuo tarpu pareigūnai praneša, kad jiems iki sekmadienio ryto pavyko identifikuoti tik vieną mirusį vyrą. Tai 1991 m. gimęs buto šeimininkas, kurio giminaitis ir pranešėapie kraupų radinį. Kitų dviejų vyrų tapatybės iki sekmadienio ryto dar nebuvo nustatytos.
Pasak policijos, mirę vyrai galėjo būti maždaug 30 metų amžiaus.
Nusikaltimas neįtariamas, tiriamos kelios įvykio versijos. Viena iš jų – vyrai galėjo mirti perdozavę narkotikų arba pavartoję nekokybiškų kvaišalų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
