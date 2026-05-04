Didelė avarija Utenoje: susidūrė autobusas ir „Audi“, sužeisti 3 žmonės

2026 m. gegužės 4 d. 09:28
Sekmadienio vakarą skaudi avarija įvyko Utenoje – susidūrus autobusui ir lengvajam automobiliui, buvo sužeisti 3 žmonės.
Policija pranešė, jog apie 18.55 val., Molėtų ir Palangos gatvių sankryžoje, automobilio „Audi A3“ vairuotoja (gim. 1975 m.), važiuodama Palangos g. nepraleido Molėtų g., pagrindiniu keliu, važiuojančio autobuso „Marcopolo Viaggo“, kurį vairavo vyras (gim. 1971 m.).
Eismo įvykio metu buvo sužalotos „Audi A3“ keleivės (gim. 1970 m. ir gim. 2005 m.), taip pat sužalojimus patyrė „Audi A3“ vairuotoja.
Autobuso vairuotojas ir autobuso keleiviai nenukentėjo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos, kurios metu buvo sužeisti 3 žmonės, sukėlimo.
Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai buvo blaivūs.
