Gyventojai, portalui Lrytas sakė skaitytojas, rimtai įsiutę, mat gaisras čia kyla jau toli gražu nebe pirmą kartą. Ypač smarkiai ji liepsnojo 2022-ųjų rugpjūčio pabaigoje, tuomet sudegė šimtai tonų plastiko ir popieriaus atliekų.
Kaip skelbia portalas „Kas vyksta Kaune“, susisiekus su Kauno Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčiu ugniagesiu, šis naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad gaisras kilo įmonės „Žalvaris“ teritorijoje.
Pranešimas apie įvykį gautas apie apie 17 val.
Pirminiais duomenimis, įmonės teritorijoje dega šiukšlės. Į įvykio vietą išskubėjo ugniagesiai gelbėtojai.
Papildyta, 18 val. 45 min.: Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacijų vadovas apie pusę septintos naujienų portalui Lrytas pranešė, jog gaisras „Žalvaryje“ jau yra lokalizuotas, iš gaisravietės plūstantys dūmai nebe tokie tamsus ir tiršti.
Pasak jo, įmonės teritorijoje dega ne padangos, kaip svarstė žmonės socialiniuose tinkluose, o šiukšlės.
Gaisro priežastis bus nustatyta vėliau.
„Dirba 6 autocisternos, 2 autokeltuvai, ruošiamas ir „Žalvario“ autokrautuvas (degančioms atliekoms išskirstyti, kad lengviau būtų likviduoti gaisrą – Red.). Dega įvairios šiukšlės.
Tikimės už 2–3 valandų paskelbti ir gaisro likvidaciją“, – informavo operacijų vadovas.