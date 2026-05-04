Kauniečiams – nerimo vakaras: į daugiabutį skubėjo tarnybos

„Aukštuosiuose Šančiuose, Medvėgalio gatvėje, vienam name kažkas vyksta. Sulėkė visos spec. tarnybos, name yra išjungta elektra, stovi net dvi greitosios, penkios gaisrines, dūmų nesimato“, – sekmadienį apie 22 val. portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, sekmadienį 21.37 val. buvo gautas pranešimas, kad rūsyje yra dūmų.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, buvo uždūmintas daugiabučio rūsys, rasta deganti elektros skydinė. Gaisras buvo užgesintas panaudojus 6 kg miltelių gesintuvą. Nelaimės metu išdegė elektros skydinė. Name buvo dingusi elektra, ties 3 aukštu lifte buvo užstrigę 2 žmonės. Žmonės išlaisvinti, nenukentėjo. Išvėdintos patalpos.
Žmonių iš butų evakuoti neprireikė. Atvykę namo administratoriai atjungė degusią skydinę nuo pagrindinio elektros įvado.
Daugiau gaisrų Sekmadienį Kauno ugniagesiai skubėjo į dar kelis gaisrų gesinimus. 13.45 val. buvo gautas pranešimas, kad Juodkošių gatvėje sprogo namo siena, dega namas. Atvykus ugniagesiams, degė prie namo sukrautos šiukšlės.
Prieš atvykstant ugniagesiams žmonės gaisrą gesino 6 kg miltelių gesintuvu. Nelaimės metu sudegė šiukšlės, apdegė gyvenamojo namo apdailos su apšiltinimo medžiaga. Gyvenamasis namas buvo išgelbėtas.
Susiję straipsniai
Apie 22.32 val. ugniagesiai sulaukė pranešimo, kad Taikos prospekte dega balkonas. Gyventoja gaisrą užgesino pati. Balkone apdegė medinė kėdė ir galimai pagalvė. Savininkė gesindama gaisrą apdegė pirštą, medikai pagalbą suteikė namuose. Dūmų detektoriaus nebuvo. 23.41 val. gautas pranešimas, kad Partizanų gatvėje esančiame buto balkone kažkas sproginėjo, matyti dūmai. Balkone smilko skuduras. Skuduras išmestas per balkoną ir užpiltas vandeniu. Dūmų detektoriaus nebuvo.
KaunasGaisrasdaugiabutis
Rodyti daugiau žymių