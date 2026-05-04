Šilutės rajone ir Visagine – mįslingos dviejų vyrų mirtys: policija pradėjo tyrimą

Policija informavo, jog sekmadienį, apie 14.43 val. Šilutės r., Rūgailių k., rastas vyro (gim. 1972 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šiuo metu laukiama teismo medicinos ekspertų išvadų, kurie paneigs arba patvirtins smurtinę mirtį. Nuo to priklausys ir tolesnė bylos eiga.
Taip pat pranešta apie negyvą vyrą Visagine - šiame mieste, automobilyje "Opel Zafira", sekmadienį, apie 14 valandą buvo aptiktas 66 metų vyriškio kūnas.
Visaginietis buvo rastas miręs Veteranų gatvėje. Gyveno jis už poros kilometrų esančioje Festivalio gatvėje.
