Trakų r. sprogus dujų balionui apdegė moteris

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, gegužės 5 d. apie 11 val. 54 min. gautas pranešimas, kad Trakų r., Grendavės seniūnijoje, Panošiškės kaime, sprogo dujų balionas.
Pasak pranešimo, per incidentą nukentėjo moteris.
Gavus šį pranešimą į nurodytą vietą nusiųstos visos rajono gelbėjimo tarnybos – greitosios pagalbos medikai, policijos patruliai ir ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams degimo nebuvo, gaisras nebuvo kilęs.
Tuo metu nukentėjusiai moteriai greitosios pagalbos medikai jau teikė pirmąją pagalbą. Pirminiais duomenimis, ji patyrė nudegimų.
Gelbėtojai iš moters namų iš viso į lauką išnešė tris dujų balionus.
Įvykis tiriamas.
