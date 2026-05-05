Ugniagesiai: įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai užgesintas

2026 m. gegužės 5 d. 08:10
Kaune esančioje atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai buvo užgesintas pirmadienio vakarą.
„20 valandą 23 minutės gaisras buvo pilnai užgesintas, mūsų pajėgos ten jau nebedirba. Degimas buvo atviroje teritorijoje. Ilgesnį laiką užtruko šiukšlių perpylimas ir perkasimas“, – Eltai antradienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Konradas Liekis.
Kaip skelbta, 200 kvadratinių metrų plotyje degė įvairios šiukšlės, gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms.
Apie nukentėjusiuosius duomenų nebuvo gauta.
Vietos gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti pranešimai, įspėjantys apie galimą oro taršą.
