Ugniagesiai: įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai užgesintas

„20 valandą 23 minutės gaisras buvo pilnai užgesintas, mūsų pajėgos ten jau nebedirba. Degimas buvo atviroje teritorijoje. Ilgesnį laiką užtruko šiukšlių perpylimas ir perkasimas“, – Eltai antradienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Konradas Liekis.
Kaip skelbta, 200 kvadratinių metrų plotyje degė įvairios šiukšlės, gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms.
Apie nukentėjusiuosius duomenų nebuvo gauta.
Susiję straipsniai
Vietos gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti pranešimai, įspėjantys apie galimą oro taršą.
GaisrasKaunasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių