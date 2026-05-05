Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne, Kupiškio rajone.

„Šiuo metu maždaug 4 hektarų plote dega pavieniai židiniai. Įmonės darbuotojai ryte pradės rinktis ir jie prisidės prie gesinimo darbų. Šiuo metu gesinimo darbai tebevyksta. Oro sąlygos yra palankios, tikimės, kad šiandien galimai paskelbsime gaisro lokalizaciją“, – Eltai antradienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Konradas Liekis.
Gaisravietėje toliau dirba 10 ugniagesių autocisternų ir 10 vienetų sunkiosios technikos.
ELTA primemena, kad pranešimas apie gaisrą durpyne buvo gautas pirmadienį 13 val. 23 min.
Pranešta, kad Kupiškio rajone, tolumoje, ties Bukėnų kaimu, matomi dūmai.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad dega Šepetos durpynas. Šis durpynas užima apie 50 hektarų plotą.
Po pietų paskelbta, kad, preliminariais duomenimis, dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos.
Ugniagesiai taip pat skelbė, kad 15 kilometrų spinduliu nuo gaisravietės buvo išsiųstas trumpasis perspėjimo pranešimas gyventojams, kuriuo informuota apie galimą oro taršą.
Aplinkiniams gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke, uždaryti namų langus.
Apie situaciją informuotas ir Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).
