Vilniuje „Toyota“ nutrenkė mopedą, šio vairuotojas slysdamas trenkėsi į BMW

2026 m. gegužės 5 d. 09:59
Vilniaus policija tiria aplinkybes avarijos, kuomet neatidus automobilio „Toyota“ vairuotojas nutrenkė mopedą, o šio vairuotoajs po smūgio slysdamas asfaltu trenkėsi į automobilį BMW.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, gegužės 4 d. apie 7 val. 30 min. Vilniuje, Baltupio g., automobilis „Toyota RAV4“, vairuojamas vyro (gim. 1985 m.), nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu mopedu „Mash Two Fifty“, kurį vairavo vyras (gim. 1998 m.).
Po smūgio mopedo vairuotojas nugriuvęs slydo keliu ir priešpriešinio eismo juostoje atsitrenkė į automobilį BMW 530, vairuojamą vyro (gim. 1991 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
