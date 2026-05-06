Lietuvos dienaNelaimės

Anykščių r. nuskendo elektromobilis

2026 m. gegužės 6 d. 11:20
Lrytas.lt
Anykščių ugniagesiai antradienį iš vandens traukė nuskendusį elektromobilį.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 5 d. apie 11 val. 46 min. Anykščių ugniagesiai buvo iškviesti į Skiemonių seniūniją, Sintautų kaimą. Buvo pranešta, kad elektromobilis nuriedėjo į vandenį ir visas paniro, žmonės nenukentėjo.
Atvykus ugniagesiams, elektromobilis buvo paniręs po vandeniu apie 8 metrus nuo kranto ir maždaug 2,5 metrų gylyje.
Automobilis ištrauktas naudojant hidrokostiumą, kobinį ir buksyravimo lyną.
gelbėjimo operacijaugniagesiaiAnykščių rajonas
