Autostradoje tarp Kauno ir Vilniaus sudegė automobilis BMW

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 5 d. apie 19 val. 36 min. Kaišiadorių ugniagesiai buvo iškviesti į kelio A1 (Klaipėda – Kaunas – Vilnius) 228 km. Buvo pranešta, kad Rumšiškių seniūnijoje, ties Grabučiškių kaimu kad dega automobilis BMW.
Atvykus ugniagesiams, automobilis degė atvira liepsna.
Gelbėtojai užgesino ugnį ir praneša, kad Automobilis BMW 530 GT (2010 m. laidos) sudegė.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Tuo tarpu liudininkai informuoja, kad dėl įvykio eismas ties nelaimės vieta buvo apsunkintas.
Įvykis tiriamas.
