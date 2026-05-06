Autostradoje tarp Kauno ir Vilniaus sudegė automobilis BMW

2026 m. gegužės 6 d. 08:32
Lrytas.lt
Autostradoje Kaunas – Vilnius netoli Rumšiškių antradienio vakarą užsiliepsnojęs sudegė automobilis BMW. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 5 d. apie 19 val. 36 min. Kaišiadorių ugniagesiai buvo iškviesti į kelio A1 (Klaipėda – Kaunas – Vilnius) 228 km. Buvo pranešta, kad Rumšiškių seniūnijoje, ties Grabučiškių kaimu kad dega automobilis BMW.
Atvykus ugniagesiams, automobilis degė atvira liepsna.
Gelbėtojai užgesino ugnį ir praneša, kad Automobilis BMW 530 GT (2010 m. laidos) sudegė.
Tuo tarpu liudininkai informuoja, kad dėl įvykio eismas ties nelaimės vieta buvo apsunkintas.
Įvykis tiriamas.
