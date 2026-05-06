Dėl užsidegusio virdulio iš ligoninės Santariškės buvo evakuota apie 60 žmonių

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 5 d. apie 18 val. 11 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Santariškių g. esančią ligoninę, kur, kaip pranešta, kilo gaisras. Nurodytu adresu gelbėtojai nuskubėjo net šešiomis autocisternomis.
Ugniagesims atvykus, atviro degimo požymių nepastebėta. Tačiau antrame aukšte esančiame kabinete nustatytas stiprus uždūminimas.
Iki ugniagesių atvykimo į kitą korpusą ir į lauką evakuoti 38 pacientai bei išvesta 20 ligoninės darbuotojų. Evakuaciją organizavo budintis gydytojas.
Nustatyta, kad administracijos korpuso antro aukšto kabinete degė elektrinis virdulys, mikrobangų krosnelė ir stalas.
Per incidentą apdegė viena kabineto siena, aprūko sienos ir lubos, buvo uždūmintas administracijos korpusas.
Ugniagesiai patalpas išvėdino.
