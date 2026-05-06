Lietuvos dienaNelaimės

Dėl užsidegusio virdulio iš ligoninės Santariškės buvo evakuota apie 60 žmonių

2026 m. gegužės 6 d. 11:05
Lrytas.lt
Maždaug 60 žmonių buvo saugiai evakuoti iš ligoninės Santariškėse antradienį kilus nedideliam gaisrui. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 5 d. apie 18 val. 11 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Santariškių g. esančią ligoninę, kur, kaip pranešta, kilo gaisras. Nurodytu adresu gelbėtojai nuskubėjo net šešiomis autocisternomis.
Ugniagesims atvykus, atviro degimo požymių nepastebėta. Tačiau antrame aukšte esančiame kabinete nustatytas stiprus uždūminimas.
Iki ugniagesių atvykimo į kitą korpusą ir į lauką evakuoti 38 pacientai bei išvesta 20 ligoninės darbuotojų. Evakuaciją organizavo budintis gydytojas.
Susiję straipsniai
Ugniagesiai: įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai užgesintas

Ugniagesiai: įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai užgesintas

Trakų r. sprogus dujų balionui apdegė moteris

Trakų r. sprogus dujų balionui apdegė moteris

Po beveik dviejų parų užgesintas Šepetos durpyne kilęs gaisras

Po beveik dviejų parų užgesintas Šepetos durpyne kilęs gaisras

Nustatyta, kad administracijos korpuso antro aukšto kabinete degė elektrinis virdulys, mikrobangų krosnelė ir stalas.
Per incidentą apdegė viena kabineto siena, aprūko sienos ir lubos, buvo uždūmintas administracijos korpusas.
Ugniagesiai patalpas išvėdino.
GaisrasLigoninėSantariškės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.