Po beveik dviejų parų užgesintas Šepetos durpyne kilęs gaisras

„6 val. 11 min. paskelbta gaisro likvidacija, gaisras – užgesintas“, – pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
ELTA primemena, kad pranešimas apie gaisrą durpyne buvo gautas pirmadienį 13 val. 23 min. Tuomet pranešta, kad Kupiškio rajone, tolumoje, ties Bukėnų kaimu, matomi dūmai.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad dega Šepetos durpynas. Šis durpynas užima apie 50 hektarų plotą.
Pirmadienį nurodyta, kad degė apie 15 hektarų durpyno teritorijos.
Ugniagesiai skelbė, kad 15 kilometrų spinduliu nuo gaisravietės buvo išsiųstas trumpasis perspėjimo pranešimas gyventojams, kuriuo informuota apie galimą oro taršą. Aplinkiniams gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke, uždaryti namų langus.
Apie situaciją informuotas ir Aplinkos apsaugos departamentas.
Antradienį toliau gesinant Šepetos durypyną, dėl gaisro buvo sušauktas neeilinis Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija.
„Įvertinus situaciją ir galimą dūmų plitimą dėl vėjo krypties, savivaldybės mero potvarkiu paskelbta ekstremalioji situacija visoje Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje“, – pranešė savivaldybė.
Antradienio vakarą, 21 val. 32 min., buvo paskelbta gaisro lokalizacija, tačiau vietoje liko dirbti ugniagesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Per naktį buvo vykdomi vandens pylimo darbai visoje degusioje teritorijoje.
