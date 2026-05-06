Po susidūrimo su briedžiu magistralėje prie Kauno apsivertė automobilis

„Gegužės 5 dieną apie 23 val. automagistralėje Vilnius-Klaipėda, ties Žemaitkiemiu, automobilis kliudė į važiuojamąją kelio dalį išbėgusi briedį. Kelyje gulinčio briedžio nepastebėjo paskui su BMW važiavusi moteris, užvažiavo ant jo ir vertėsi. Sužalota BMW vairavusi moteris“, – ankstų trečiadienio rytą portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė portalui patikslino nelaimės detales.
„Gegužės 6 d. apie 0 val. 59 min. Kauno rajone, Užliedžių seniūnijoje, Paltiškių kaime, kelyje su briedžiu susidūrė du BMW ir „Volswagen“ markės automobiliai. Aiškinantis įvykio aplinkybes, „Volswagen“ automobilio vairuotojas (gim. 1997 m.) paaiškino, kad vairuodamas automobilį susidūrė, su staiga į kelio važiuojamąją kelio dalį išbėgusiu, briedžiu.
Paskui jį važiavęs BMW, kurį vairavo moteris (gim. 2004 m.), nespėjo išvengti kliūties ir apsivertė kelyje. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo. Eismo įvykis neregistruotas“, – pažymėjo Kauno apskrities VPK atstovė.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad briedis automagistralėje A1 buvo patrenktas ir balandžio viduryje.
Laukinių gyvūnų migracija
Kasmet pavasarį Lietuvos keliuose suaktyvėja laukinių gyvūnų migracija – šiuo laikotarpiu auga susidūrimų rizika.
Specialistai pažymi, kad pavasarį gyvūnai aktyviai juda ieškodami maisto, porų ar tinkamų vietų jaunikliams vesti, todėl jų migracija apima tiek stambiuosius, tiek smulkiuosius gyvūnus. Dažniausiai gyvūnai keliuose pasirodo prietemoje, naktį arba anksti ryte.
Migracijos laikotarpiu vairuotojams rekomenduojama būti itin atidiems ruožuose, pažymėtuose kelio ženklu „Laukiniai žvėrys“, rinktis keliones šviesiu paros metu, jei yra tokia galimybė, taip pat užtikrinti gerą matomumą – švarius automobilio langus ir tinkamai veikiančius žibintus.
Svarbu mažinti greitį miškingose vietovėse ar ten, kur kelias riboja matomumą, ir išlaikyti didesnį atstumą iki priekyje važiuojančių transporto priemonių. Pastebėjus gyvūną kelyje, nereikėtų jo akinti ilgosiomis šviesomis, o garsinį signalą naudoti intervalais.
Taip pat verta įvertinti, kad gyvūnas retai būna vienas – paskui jį gali sekti kiti. Staiga stabdant svarbu neprarasti transporto priemonės kontrolės ir nuolat stebėti priešpriešinį eismą.
Lietuvos policijos duomenimis, pastarąjį dešimtmetį susidūrimų su laukiniais gyvūnais skaičius keliuose augo šimtais. Pavyzdžiui, 2017 m. susidūrimų skaičius siekė 342, 2021 m. – 536, 2023 m. – 750, o praėjusiais metais pasiekė 1000.
