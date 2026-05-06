Lietuvos dienaNelaimės

Prie daugiabučio Kaune rastas negyvos moters kūnas

2026 m. gegužės 6 d. 14:29
Trečiadienio rytą prie Kovo 11-osios gatvės daugiabučio rastas moters kūnas be gyvybės ženklų.
„Kovo 11-osios g. name iškrito moteris iš 5 aukšto. Ryte rasta negyva“, – trečiadienio popietę buvo pranešta naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“.
Kaimynai spėja, kad incidentas galėjo įvykti naktį.
Tuo metu Kauno policija užsimena tik apie rastą moters kūną, galimas nelaimės aplinkybes vis dar aiškinasi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Anot jų atstovės, apie 5 val. 50 min. Kaune, Kovo 11-osios g., prie namo, rastas moters kūnas (gimusi 1976 m.).
Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas moters mirties priežasčiai nustatyti.
