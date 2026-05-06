Lietuvos dienaNelaimės

Telšių r. gyventoja darže patyrė mirtiną galvos traumą – policijai kilo klausimų

2026 m. gegužės 6 d. 09:04
Lrytas.lt
Telšių policija aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis darže dirbusi moteris galėjo patirti mirtiną galvos traumą. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir ieško atsakymų į jiems kylusius klausimus.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, gegužės 5 d. apie 15 val. 51 min. Telšių r., Biržuvėnų kaime, namo kieme esančiame darže rastas mirusios moters (gimusi 1952 m.)., kūnas.
Policija praneša, kad apžiūrint moterį, rasta žaizda „plaukuotojoje galvos dalyje“. Išvertus iš protokolų kalbos į lietuvių kalbą tai reiškia, kad moteris patyrė mirtiną galvos traumą. 
Tačiau kaip nutiko nelaimė, kol kas nežinoma.
Susiję straipsniai
Baigtas ikiteisminis tyrimas dėl Kauno rajone mirusio kūdikio

Baigtas ikiteisminis tyrimas dėl Kauno rajone mirusio kūdikio

Tragiška eismo nelaimė Kauno rajone: moteris neišgyveno

Tragiška eismo nelaimė Kauno rajone: moteris neišgyveno

Konfliktas uteniškių šeimoje baigėsi nužudymu – moteris mirė, girtas įtariamasis jau areštinėje

Konfliktas uteniškių šeimoje baigėsi nužudymu – moteris mirė, girtas įtariamasis jau areštinėje

Pagal pirminius duomenimis, nusikaltimo policija neįtaria, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė moterisTelšių rajonastyrimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.