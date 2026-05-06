Telšių r. gyventoja darže patyrė mirtiną galvos traumą – policijai kilo klausimų

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, gegužės 5 d. apie 15 val. 51 min. Telšių r., Biržuvėnų kaime, namo kieme esančiame darže rastas mirusios moters (gimusi 1952 m.)., kūnas.
Policija praneša, kad apžiūrint moterį, rasta žaizda „plaukuotojoje galvos dalyje“. Išvertus iš protokolų kalbos į lietuvių kalbą tai reiškia, kad moteris patyrė mirtiną galvos traumą.
Tačiau kaip nutiko nelaimė, kol kas nežinoma.
Pagal pirminius duomenimis, nusikaltimo policija neįtaria, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.