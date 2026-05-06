Lietuvos dienaNelaimės

Tragiška avarija Panevėžyje: vairuotojas mirė ligoninėje

2026 m. gegužės 6 d. 15:53
Lrytas.lt
Vienas žmogus mirė trečiadienį Panevėžyje po to, kai lengvasis automobilis trenkėsi į medį.
Daugiau nuotraukų (7)
Kaip informavoPanevėžio apskrities VPK, gegužės 6 d. apie 14 val. 13 min. Panevėžyje, ties Pramonės g. ir Lėkiškio g. sankryža, automobilis „Nissan Almera Tino“, pirminiais duomenimis, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį.
Prispaustą vairuotoją (gim. 1958 m.) išlaisvino ugniagesiai.
Sužalotas vyras išvežtas į ligoninę.
Susiję straipsniai
Vilniuje „Toyota“ nutrenkė mopedą, šio vairuotojas slysdamas trenkėsi į BMW

Vilniuje „Toyota“ nutrenkė mopedą, šio vairuotojas slysdamas trenkėsi į BMW

Lietuvos kario vairuojamas automobilis Klaipėdoje partrenkė pėsčiąją

Lietuvos kario vairuojamas automobilis Klaipėdoje partrenkė pėsčiąją

Vilniaus rajono mero R. Duchnevičiaus kelionę į oro uostą sutrikdė šernas – gyvūnas žuvo, automobilis sumaitotas

Vilniaus rajono mero R. Duchnevičiaus kelionę į oro uostą sutrikdė šernas – gyvūnas žuvo, automobilis sumaitotas

Apie 15 val. 15 min. gautas pranešimas iš ligoninės, kad automobilio vairuotojui konstatuota mirtis.
Įvykis tiriamas.
vairuotojas žuvoPanevėžysavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.