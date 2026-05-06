Tragiška avarija Panevėžyje: vairuotojas mirė ligoninėje

Kaip informavoPanevėžio apskrities VPK, gegužės 6 d. apie 14 val. 13 min. Panevėžyje, ties Pramonės g. ir Lėkiškio g. sankryža, automobilis „Nissan Almera Tino“, pirminiais duomenimis, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį.
Prispaustą vairuotoją (gim. 1958 m.) išlaisvino ugniagesiai.
Sužalotas vyras išvežtas į ligoninę.
Susiję straipsniai
Apie 15 val. 15 min. gautas pranešimas iš ligoninės, kad automobilio vairuotojui konstatuota mirtis.
Įvykis tiriamas.
vairuotojas žuvoPanevėžysavarija
Rodyti daugiau žymių