Artimųjų nuojauta neapgavo – išlaužus buto duris Klaipėdoje rastas dar gana jauno vyro kūnas

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 6 d. apie 21 val. 27 min. Klaipėdos ugniagesiai buvo iškviesti į I. Kanto g. Gelbėtojų pagalbos atidaryti vieno buto duris prašė gyventojai.
Atvykę ugniagesiai laužtuvu išlaužė duris, į butą įleido medikus bei policijos pareigūnus.
Gelbėtojai praneša, kad bute rastas vyras be gyvybės ženklų.
Tuo tarpu Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad gegužės 6 d., apie 21 val. 40 min. Klaipėdoje, I. Kanto g., bute rastas 1990 m. gimusi vyro kūnas.
Pirminės apžiūros metu smurto požymių ant kūno nepastebėta. Nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.