Atviroje jūroje greta Klaipėdos – skubi gelbėjimo operacija

Ankstų rytą, Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras aktyvavo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų budintį sraigtasparnį AS365N3+ „Dauphin“ iš I-ojo Paieškos ir gelbėjimo posto Nemirsetoje.
Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtariama stuburo trauma.
Į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusįjį skraidino į krantą tolimesnei medikų apžiūrai bei gydymui.
Po įvykdytos operacijos sraigtasparnis grįžo į nuolatinę dislokacijos vietą Nemirsetoje.
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių įgulos nuolat vykdo budėjimą bei yra pasirengusios bet kuriuo metu reaguoti į nelaimes Baltijos jūroje ir atlikti žmonių paieškos bei gelbėjimo operacijas.
