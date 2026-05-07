Lietuvos dienaNelaimės

Atviroje jūroje greta Klaipėdos – skubi gelbėjimo operacija

2026 m. gegužės 7 d. 09:14
Lietuvos karinės oro pajėgos
Gegužės 7 d. ryte Baltijos jūroje atlikta skubi medicininė evakuacija iš kelto „Robin Hood“, plaukusio apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto.
Ankstų rytą, Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras aktyvavo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų budintį sraigtasparnį AS365N3+ „Dauphin“ iš I-ojo Paieškos ir gelbėjimo posto Nemirsetoje.
Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtariama stuburo trauma.
Į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusįjį skraidino į krantą tolimesnei medikų apžiūrai bei gydymui.
Po įvykdytos operacijos sraigtasparnis grįžo į nuolatinę dislokacijos vietą Nemirsetoje.
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių įgulos nuolat vykdo budėjimą bei yra pasirengusios bet kuriuo metu reaguoti į nelaimes Baltijos jūroje ir atlikti žmonių paieškos bei gelbėjimo operacijas.
