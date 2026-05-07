Kaune dingo jauna moteris – policija ieško ir jos mažametės dukters

Turimais pareigūnų duomenimis, paskutinė žinoma moters ir vaiko buvimo vieta – A. Juozapavičiaus pr., Kaunas.
Ieškoma moteris yra šviesių plaukų. Dingimo dieną ji galėjo vilkėti tamsiai žalios spalvos striukę su pilkos spalvos ženklinimu kairėje priekinėje pusėje.
Gyventojus, žinančius, kur gali būti dingusioji ar turinčius kitos tyrimui reikšmingos informacijos, pareigūnai prašo kuo skubiau susisiekti su Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Martynu Andriušaičiu el. paštu martynas.andriusaitis@policija.lt arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.
