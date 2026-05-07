Lietuvos dienaNelaimės

Kaune dingo jauna moteris – policija ieško ir jos mažametės dukters

2026 m. gegužės 7 d. 15:03
Kauno apskrities VPK
Gegužės 6 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariate gautas pranešimas, kad dar gegužės 4 d., apie 17 val., iš namų išėjo ir negrįžo Lina Rainytė (gimusi 1999 m.). Jauna moteris dingo kartu su savo mažamete dukra (gimusi 2022 m.).
Turimais pareigūnų duomenimis, paskutinė žinoma moters ir vaiko buvimo vieta – A. Juozapavičiaus pr., Kaunas.
Ieškoma moteris yra šviesių plaukų. Dingimo dieną ji galėjo vilkėti tamsiai žalios spalvos striukę su pilkos spalvos ženklinimu kairėje priekinėje pusėje.
Gyventojus, žinančius, kur gali būti dingusioji ar turinčius kitos tyrimui reikšmingos informacijos, pareigūnai prašo kuo skubiau susisiekti su Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Martynu Andriušaičiu el. paštu martynas.andriusaitis@policija.lt arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.
paieškaKaunasmotina ir dukra
