Skenduolio ieškoję ugniagesiai išžvalgė per 100 kilometrų Nemuno

Trečiadienį buvo pranešta, kad reikalinga pagalba Jurbarko rajone, Seredžiaus miestelyje
Apie 8 val. 54 min. buvo gautas policijos komisariato pranešimas, kad reikalinga pagalba Nemuno upėje ieškoti galimai nuskendusio žmogaus.
Gavus šį prašymą, valtimi buvo išžvalgytas nuo Jurbarko iki Seredžiaus (Dubysos intako) dešinysis Nemuno krantas, čia paieškos truko apie 43 kilometrus.
Grįždami gelbėtojai dar išžvalgė Nemuno upės vidurį.
Tuo metu Kauno narai išžvalgė Šakių rajono pusėje nuo Seredžiaus iki Smalininkų kairįjį upės krantą. Paieškos vyko apie 60 kilometrų.
Nepaisant to, kad buvo apžiūrėti didžiuliai plotai, skenduolis nerastas.
