Visagino policija paskelbė jaunos moters paiešką – dingo kartu su vaiku

2026 m. gegužės 7 d. 10:27
Lrytas.lt
Visagino policijos pareigūnai ieško jaunos moters, kuri dingo kartu su vaiku trečiadienį išėjusi iš namų.
Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Visagino PK bendruomenės pareigūnai, Visagino policija ieško gegužės 6 d. iš namų išėjusios ir iki šiol negrįžusios Jolitos Milinaitytės (gimusi 1996 m.).
Dingusios požymiai: apie 170 cm. ūgio, juodi, ilgi plaukai, apsirengusi juodos spalvos striukę ar megztinį, mūvėjo šviesiais mėlynus džinsus.
Kartu su ja buvo ir mažametis vaikas vėžymėlyje, kurio rėmas juodas, o viršus smėlinės spalvos.
Mačiusius arba ką nors žinančius apie J. Milinaitytės buvimo vietą, pareigūnai prašo pranešti skubios pagalbos telefono numeriu 112.
