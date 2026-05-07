Visagino policija paskelbė jaunos moters paiešką – dingo kartu su vaiku

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Visagino PK bendruomenės pareigūnai, Visagino policija ieško gegužės 6 d. iš namų išėjusios ir iki šiol negrįžusios Jolitos Milinaitytės (gimusi 1996 m.).
Dingusios požymiai: apie 170 cm. ūgio, juodi, ilgi plaukai, apsirengusi juodos spalvos striukę ar megztinį, mūvėjo šviesiais mėlynus džinsus.
Kartu su ja buvo ir mažametis vaikas vėžymėlyje, kurio rėmas juodas, o viršus smėlinės spalvos.
Mačiusius arba ką nors žinančius apie J. Milinaitytės buvimo vietą, pareigūnai prašo pranešti skubios pagalbos telefono numeriu 112.