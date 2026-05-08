Didelis sujudimas Vilniaus poliklinikoje: gelbėjant vyro gyvybę atlėkė ir ugniagesiai

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, gegužės 8 d. apie 13 val. 49 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į poliliniką Šeškinės g. Gelbėtojams buvo pranešta, kad poliklinikos tualete staiga sušlubavus sveikatai sukniubo vyras.
Pasak pranešimo, vyras užsirakinęs iš vidaus, jo sveikata sutrikusi, aplinkui yra specialistai, galintys suteikti pagalbą, tačiau jie negali patekti į patalpą, kurioje vyras sukniubo.
Atvykus ugniagesiams, poliklinikos darbuotojai jau patys buvo atidarę duris.
Susiję straipsniai
Vyras rastas be sąmonės.
Ugniagesiai vyriškį padėjo išnešti iš tualeto, kad medikai jam galėtų suteikti pagalbą.
gelbėjimo operacijaVilniuspoliklinika
Rodyti daugiau žymių