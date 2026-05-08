Greta Vilniaus esančiame Lentvaryje per avariją nukentėjo 15-metis mopedo vairuotojas

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, gegužės 8 d. apie 14 val. 16 min. gautas pranešimas, kad Trakų rajone, Lentvaryje, Lauko g., prie gimnazijos susidūrė lengvasis automobilis „Honda“ ir mopedas, kurį vairavo 15-metis paauglys.
Pasak pranešimo, per incidentą nukentėjo nepilnametis, jam reikia medikų pagalbos.
Pirminiais duomenimis, 15-metis patyrė rankų ir kojų traumų, įvairių nubrozdinimų.
Susiję straipsniai
Į avarijos vietą atskubėję greitosios pagalbos medikai pradėjo rūpintis nukentėjusiu nepilnamečio, o policijos pareigūnai pradėjo aiškintis incidento aplinkybes.
Įvykis tiriamas.