Kilus gaisrui Vilniaus r. nukentėjo vyras

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 7 d. apie 13 val. 55 min. ugniagesiams buvo pranešta, kad Vilniaus r., Rudaminos miestelyje, Daubėnų g. dega gyvenamasis namas.
Atvykus ugniagesiams, medinis vieno aukšto namas su palėpe buvo uždūmintas.
Per incidentą išdegė ir išardyta trys kvadratiniai metrai lubų bei trys kvadratiniai metrai sienos, aprūko kambarys ir prieškambaris.
Iki gelbėtojų atvykimo iš namo išneštas vyras, jis patyrė nudegimų. Greitosios pagalbos medikaivyriškį išvežė į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
