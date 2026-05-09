Kaune prie pilies - BMW skrydis į spaudos kioską: avariją sukėlė 22 metų vairuotojas

Smūgio metu sudužo „Kauno spaudos“ kiosko langai, išgriuvo dalis konstrukcijų, buvo apgadinta priekinė BMW dalis.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė informavo portalą Lrytas, jog pranešimas apie avariją buvo gautas 10 val. 55 min., buvo iškviesti policininkai ir greitoji pagalba.
Greitosios pagalbos brigada apžiūrėjo šoko ištiktą kioskininkę ir BMW vairavusį jaunuolį.
Pamainos vyresnysis gydytojas portalui Lrytas pranešė, jog žmonių į ligoninę vežti neprireikė, sužalojimų jie nepatyrė.
Pirminiais duomenimis, BMW vairuotojas nepriskiriamas vadinamai kelių ereliui erelių kategorijai – vairavo jis blaivus, greitis žiede Jonavos gatvėje nebuvo didelis.
Eismo nelaimė tikriausiai įvyko dėl patirties stokos ir slidžios kelio dangos, lyjant lietui.
Patirtus nuostolius turėtų kompensuoti draudimo kompanija.
