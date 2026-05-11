Lietuvos dienaNelaimės

Nemune rastas daugiau nei prieš mėnesį dingusio jauno vyro kūnas

2026 m. gegužės 11 d. 13:55
Lrytas.lt
Pirmadienį Kaune buvo rastas jauno vyro kūnas – šis be žinios dingęs žmogus buvo ieškomas daugiau nei mėnesį.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie Kaune, H. ir O. Minkovskių gatvėje, Nemuno upėje, pastebėtą skenduolį policijai buvo pranešta 8.56 val.
Nelaimėlio kūnas aptiktas maždaug 6 metrai nuo kranto.
Skenduolį iš vandens ištraukė ugniagesiai gelbėtojai.

Rygoje užfiksavo kraupų incidentą: atlikęs staigų manevrą automobilis įvažiavo į Dauguvos upę

Paaiškėjo, kad Nemune buvo rastas 29 metų vyro kūnas, kuris prapuolė balandžio 5 dieną.
Dingusiojo paiešką vykdę pareigūnai nustatė, kad šis vyras tądien 21.36 val. užlipo ant Trijų mergelių tilto turėklo ir nukrito į upę.

Rygoje užfiksavo kraupų incidentą: atlikęs staigų manevrą automobilis įvažiavo į Dauguvos upę

Susiję straipsniai
Įkritusi į tvenkinį Kėdainių r. nuskendo moteris

Įkritusi į tvenkinį Kėdainių r. nuskendo moteris

Susiję straipsniai
Kaimo tvenkinyje Molėtų r. rastas nuskendęs jaunas vyras

Kaimo tvenkinyje Molėtų r. rastas nuskendęs jaunas vyras

Nuskęsti galėjusio vyro kelias dienas ieškojo narai, bet tuomet jo surasti nepavyko.
Radus kūną paieškos byla buvo nutraukta ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo.
KaunasNemunasskenduolis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.