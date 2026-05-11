Nemune rastas daugiau nei prieš mėnesį dingusio jauno vyro kūnas

Apie Kaune, H. ir O. Minkovskių gatvėje, Nemuno upėje, pastebėtą skenduolį policijai buvo pranešta 8.56 val.
Nelaimėlio kūnas aptiktas maždaug 6 metrai nuo kranto.
Skenduolį iš vandens ištraukė ugniagesiai gelbėtojai.
Paaiškėjo, kad Nemune buvo rastas 29 metų vyro kūnas, kuris prapuolė balandžio 5 dieną.
Dingusiojo paiešką vykdę pareigūnai nustatė, kad šis vyras tądien 21.36 val. užlipo ant Trijų mergelių tilto turėklo ir nukrito į upę.
Nuskęsti galėjusio vyro kelias dienas ieškojo narai, bet tuomet jo surasti nepavyko.
Radus kūną paieškos byla buvo nutraukta ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo.
