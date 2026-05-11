Panevėžio rajone kilo gaisras vaikų darželyje – evakuoti 58 vaikai

2026 m. gegužės 11 d. 15:51
Lrytas.lt
Pirmadienį, tuoj po vidurdienio, ugniagesiai gavo pranešimą apie Panevėžio rajone, Ramygaloje, Sporto gatvėje esančiame vaikų lopšelyje–darželyje kilusį gaisrą.
12 val. 07 min. ugniagesiams buvo pranešta, kad dega elektros skydinė.
Į gaisravietę buvo pasiųstos penkios autocisterns.
Degusią elektros skydinę dar iki atvykstant ugniagesiams milteliniais gesintuvais užgesino vaikų darželio personalas.
Iš darželio buvo evakuoti 58 vaikai, lauk išėjo 20 darbuotojų.
Atvykę ugniagesiai išvėdino darželio patalpas. Per gaisrą niekas nenukentėjo. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.
