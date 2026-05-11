Savaitgalį ugniagesiai darbo nestokojo – siautė vėjas ir ugnis

Penktadienį, 08.10 val., Klaipėdoje, Baltijos prospekte, gaisras kilo daugiabutyje. Buto kambaryje, už skalbimo mašinos, degė elektros kištukinis lizdas ir medinė siena.
Buto gyventoją apžiūrėjo medikai, į gydymo įstaigą jis nevežtas. Gaisro metu kambaryje aprūko lubos ir sienos, skalbimo mašina, laiptinėje – dalis sienos, nudegė kanalizacijos ir vandens išleidimo žarna.
Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, bute nebuvo.
Šeštadienį, 13.58 val., Šiaulių rajone, Bubių seniūnijoje, Meškių kaime, gaisras kilo gyvenamajame name. Kilus gaisrui, namo gyventoja išėjo į lauką. Žmonės gaisrą užgesino patys iki ugniagesių atvykimo.
Žmogus, gesindamas gaisrą, patyrė nudegimus. Nuo židinio buvo užsidegęs televizorius, aprūko sienos ir lubos. Ugniagesiai patikrino patalpas. Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.
15.11 val., Klaipėdoje, prie Bijūnų gatvės, iš požeminio rūsio nenaudojamame pastate rūko dūmai. Prie įėjimo ir viduje degė sukrautos šiukšlės. Atvykę ugniagesiai, viduje rado žmogų ir išnešė jį į lauką.
Nukentėjusysis, galimai apsinuodijęs dūmais, išvežtas į gydymo įstaigą. Gaisro metu apdegė šiukšlės, aprūko požeminio rūsio vidus, nupjautas ventiliacijos vamzdis.
Sekmadienį, 23.58 val., Vilniuje, Minsko plente, gaisras kilo gyvenamajame name. Iš degančio namo ugniagesiai gelbėtojai išvedė du vyrus, kuriuos medikai apžiūrėjo vietoje. Žmonės nenukentėjo.
Gaisro metu sudegė dalies namo stogas, įgriuvo perdanga, aprūko namo vidus. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, name nebuvo.
Penktadienį, 09.17 val., Kaune, Koklių gatvėje, gyvenamajame name buvo juntamas dūmų kvapas. Ugniagesiai, atlikę žvalgybą, nustatė, kad žiemos sode, kuris priblokuotas prie gyvenamojo namo, dega hibridinio automobilio akumuliatorius.
Akumuliatorius išneštas į lauką, įdėtas į konteinerį ir užgesintas vandeniu. Gaisro metu aprūko žiemos sodo patalpos, apdegė lauko durys. Autonominis dūmų detektorius buvo ir suveikė.
Savaitgalį ugniagesiai 7 kartus vyko gesinti degančių automobilių, iš jų 4 gaisrai fiksuoti sekmadienį. Automobiliai buvo gesinti Klaipėdoje, Kaune, Anykščių ir Utenos rajonuose.
Šių gaisrų metu žmonės nenukentėjo, o automobiliai sudegė arba buvo stipriai apgadinti.
Penktadienį, 21.13 val., Molėtų rajone, Suginčių seniūnijoje, Kaniūkų kaime, apsivertęs keturratis prispaudė žmogų.
Ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino žmogų, medikai jam konstatavo mirtį. Kol policijos pareigūnai įvykio vietoje tęsė darbus, ugniagesiai gelbėtojai organizavo įvykio vietos apšvietimą.
Šeštadienį, 14.11 val., pranešta, kad Vilniaus rajone, Paberžės seniūnijoje, Paberžės kaime, į šulinį įkrito šuo. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai iš 2,5 m gylio šulinio ištraukė šunį. Išlaisvintas šuo paleistas.
Penktadienį priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos 19 kartų vyko šalinti virtusių medžių sukeltų padarinių. Daugiausia iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje (9), Vilniaus – 4 kartus, Kauno – 3, Alytaus, Marijampolės ir Panevėžio apskrityse – po 1 kartą.
Sekmadienį ugniagesiai gelbėtojai 10 kartų vyko gesinti gaisrų, kilusių atvirose teritorijose. Daugiausia iškvietimų į gaisrus atvirose teritorijose buvo Tauragės apskrityje (4), po vieną – Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskrityse.
