Lietuvos dienaNelaimės

Paauglio nužudymo Žvėryne byla: pradėtas įrodymų tyrimas

2026 m. gegužės 12 d. 16:51
Ingrida Steniulienė
Paauglio nužudymo Žvėryne bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas pradėjo įrodymų tyrimą. Tai reiškia, kad ji pradėta nagrinėti iš esmės,
Daugiau nuotraukų (11)
„Per posėdį pirmadienį paskelbtas kaltinamasis aktas“, – Eltą informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs birželį – numatyta liudytojo apklausa.
Kaip ir anksčiau, byla nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.

Atversta Žveryno mikrorajone nužudyto 15-mečio byla: kaltinamasis nuotoliu dalyvavo iš kalėjimo

Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, šioje baudžiamojoje byloje dėl itin žiauraus 15-mečio (gim. 2010 m.) nužudymo kaltinimai pareikšti kitam paaugliui, aukos bendraamžiui (gim. 2010 m.).
Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų rugpjūčio 2 d. vakarą, gavus pranešėjos pareiškimą, jog tą pačią dieną iš namų išėjo ir negrįžo jos nepilnametis sūnus.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, dingusio 15-mečio kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno rajone.
Jau kitą dieną, rugpjūčio 3-iąją, buvo sulaikytas šios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis.
Susiję straipsniai
Žvėriška žmogžudyste įtariamas 15-metis vilnietis lieka suimtas: klasioko kūno dalys buvo atskirtos ir paslėptos

Žvėriška žmogžudyste įtariamas 15-metis vilnietis lieka suimtas: klasioko kūno dalys buvo atskirtos ir paslėptos

Bendraklasio žudikas – akis į akį su nužudytojo artimaisiais: „Ar už tai reikia žudyti“

Bendraklasio žudikas – akis į akį su nužudytojo artimaisiais: „Ar už tai reikia žudyti“

Žvėryne nužudyto 15-mečio byloje – aukos ir kaltinamojo tėvų apklausa

Žvėryne nužudyto 15-mečio byloje – aukos ir kaltinamojo tėvų apklausa

Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.
Nepilnametis laikomas suimtas, balandžio pradžioje jo suėmimo terminas buvo pratęstas dar dviem mėnesiams.
nužudymasnepilnamečiaiŽvėrynas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.