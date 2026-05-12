Paauglio nužudymo Žvėryne byla: pradėtas įrodymų tyrimas

„Per posėdį pirmadienį paskelbtas kaltinamasis aktas“, – Eltą informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs birželį – numatyta liudytojo apklausa.
Kaip ir anksčiau, byla nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.
Atversta Žveryno mikrorajone nužudyto 15-mečio byla: kaltinamasis nuotoliu dalyvavo iš kalėjimo
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, šioje baudžiamojoje byloje dėl itin žiauraus 15-mečio (gim. 2010 m.) nužudymo kaltinimai pareikšti kitam paaugliui, aukos bendraamžiui (gim. 2010 m.).
Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų rugpjūčio 2 d. vakarą, gavus pranešėjos pareiškimą, jog tą pačią dieną iš namų išėjo ir negrįžo jos nepilnametis sūnus.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, dingusio 15-mečio kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno rajone.
Jau kitą dieną, rugpjūčio 3-iąją, buvo sulaikytas šios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.
Nepilnametis laikomas suimtas, balandžio pradžioje jo suėmimo terminas buvo pratęstas dar dviem mėnesiams.
