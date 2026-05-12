Per Alytaus rajone kilusį gaisrą sudegė du automobiliai – gaisro priežastys nustatinėjamos

Apie Vankiškių kaime kilusį gaisrą, Kalvelio gatvėje degantį automobilį, ugniagesiams buvo pranešta 5 val. 03 min.
Atvykus ugniagesiams du automobilių evakuacijai skirti krovininiai mikroautobusai jau degė atvira liepsna. Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi autocisternos.
Ugniagesiams nuo liepsnų pavyko apsaugoti vos dviejų metrų atstumu nuo gaisravietės stovintį ūkinį pastatą.
Per gaisrą išdegė abiejų automobilių degios detalės.
Gaisras 5 val. 29 min. buvo užgesintas. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.
