Tauragės rajone ugniagesiai traukė į tvenkinį įkritusią kumelę

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 9 val. pranešta, kad Tauragės rajone, Mažonų seniūnijoje, Užbūdupio kaime, Dvargančio gatvėje, į tvenkinį įkrito arklys ir negali iš jo išlipti.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad į tvenkinį įkrito kumelė, ji vandens telkinyje buvo apie 0,5 metro nuo kranto atstumu ir apie 1 metro gylyje. Iš tvenkinio kumelė negalėjo išlipti dėl stačių šlaitų.
Į pagalbą atvyko Sungailiškių ugniagesių komandos savanoris su ekskavatoriumi. Ekskavatoriumi nukastas tvenkinio šlaitas. Kumelė apjuosta buksyravimo lynu ir ekskavatoriumi saugiai ištraukta į krantą.
