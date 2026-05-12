Vilniuje susidūrus automobiliams – dramatiškas vaizdas, ant kojų sukeltos tarnybos

2026 m. gegužės 12 d. 16:11
Visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos buvo sukeltos ant kojų antradienio pavakare gavus pranešimą apie dviejų automobilių „Mercedes-Benz“ susidūrimą. Buvo pranešta, kad žmonės iš vieno automobilio bando ištraukti nukentėjusį vairuotoją.
Pirmasis pranešimas (vėliau jų gauta ir daugiau) apie avariją Geologų g. gegužės 12 d. gautas apie 15 val. 43 min. Buvo pranešta, kad susidūrus dviem automobiliams „Mercedes-Benz“, iš vieno rūksta dūmai.
Pasak pranešimo, tikėtina, kad vieno automobilio vairuotojui galėjo sutrikti sveikata, dėl to ir įvyko avarija. Ar šis vairuotojas yra prispaustas, pranešėjai sakė, kad nežino, tačiau informavo, jog subėgę žmonės vyrą bando ištraukti iš sudaužytos mašinos.
Gavus informaciją apie avariją, į įvykio vietą nusiųstos visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos – greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai ir policijos patruliai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus gelbėtojams, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Pranešimas apie iš automobilio rūkstančius dūmus irgi nepasitvirtino - dūmais žmonės greičiausiai palaikė po avarijos į aplinką išsiliejusį ir garuojantį aušinimo skystį.
Ugniagesiai tik atjungė automobilių akumuliatorius, daugiau darbų neatliko.
Įvykis tiriamas.
